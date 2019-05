Empresário de Santo André é procurado por assassinato de morador de rua

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



21/05/2019 | 17:32



O empresário Marcelo Pereira Aguiar, 36 anos, teve a prisão temporária decretada pela Polícia Civil, após ser identificado como o autor dos disparos que matou o morador de rua Sebastião Lopes, em 11 de maio, na Vila Assunção, em Santo André. Ele é considerado foragido pela polícia.

A investigação chegou à residência do empresário, também na Vila Assunção, onde foram apreendidas duas armas de fogo, sendo uma espingarda calibre 12 e uma carabina .16, imitação de uma modelo AR-15, além de munição. A arma do crime ainda não foi localizada.

Aguiar foi detido em março, em São Bernardo, após se apresentar como policial em um bar. A ocasião, portava uma pistola 380, e sua detenção ocorreu por falsidade ideológica e porte ilegal de arma. O empresário é colecionador de armas, mas não possui autorização para andar armado.

A polícia ainda trabalha na identificação do condutor do Mercedes prata, placa EEI 6060, de Santo André, de onde o atirador desceu e efetuou os disparos. Ainda não há definição sobre o que motivou o crime, mas as investigações apontam para um conflito entre os dois homens.

O empresário é dono de uma pizzaria próximo ao local do assassinato e tem outras duas empresas em seu nome, uma em São Bernardo e outra em Santa Catarina, as duas de assessoria em software.