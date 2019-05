Governo federal destina R$ 1,8 milhão para Grande ABC qualificar serviços de saúde

Daniel Macário

Do Diário do Grande ABC



21/05/2019 | 17:25



Municípios do Grande ABC receberão nos próximos meses cerca de R$ 1,8 milhão para o fortalecimento e a qualificação dos serviços oferecidos no SUS (Sistema Único de Saúde). A liberação do montante foi anunciada hoje pelo governo federal.

Segundo o Ministério da Saúde, o recurso será destinado para serviços da atenção primária, onde atuam profissionais do Nasf (Núcleo de Apoio à Saúde da Família) e da EAB (Equipes de Atenção Básica).

A verba liberada, conforme a União, contempla as equipes que foram certificadas pelo desempenho satisfatório no 3º ciclo do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica. O programa tem como objetivo incentivar os gestores e as equipes de saúde a aperfeiçoarem os serviços na Atenção Primária, a principal porta de entrada no SUS.

A medida visa elevar o repasse de recursos do incentivo federal para os municípios participantes que atingirem melhoria no padrão de qualidade do atendimento. Essas cidades devem promover um conjunto de estratégias de qualificação, acompanhamento e avaliação do trabalho das equipes de saúde.

Os recursos recebidos devem ser empregados na melhoria do atendimento à população, o que inclui, por exemplo, a desburocratização do acesso e da facilidade no agendamento, a oferta de procedimentos, a formação das equipes e a aquisição de materiais e insumos. Cada município define como os recursos serão aplicados especificamente, conforme suas necessidades e realidade local.

A liberação dos recursos está prevista para ocorrer nos próximos meses de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira do Ministério da Saúde.

Confira abaixo o valor a ser repassado para municípios do Grande ABC:

Santo André R$ 221.913,82

São Bernardo R$ 843.277,79

São Caetano R$ 127.157,24

Diadema R$ 356.425,88

Mauá R$ 249.968,20

Ribeirão Pires R$ 24.083,75

Rio Grande da Serra R$ 3.515,19