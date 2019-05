Cardi B cancela show por problemas de saúde

21/05/2019 | 17:11



Cardi B que foi escolhida a dedo para ser a atração principal no 92Q Spring Bling Festival na próxima sexta-feira, dia 24, em Baltimore, teve que dar uma adiada no show que iria apresentar por estar com alguns problemas de saúde, consequências graves de suas recentes cirurgias plásticas.

De acordo com informações publicadas no site do TMZ, a cantora precisa se recuperar totalmente da lipoaspiração e o aumento da mama que ela fez para voltar com a rotina pesada de apresentações. Ainda segundo a publicação, os médicos da artista estão recomendando que ela fique algumas boas semanas paradinha em casa.

- Cardi diz que está muito desapontada e odeia decepcionar seus fãs, mas quer tranquilizá-los de que os verá em Setembro, disse o comunicado da equipe de Cardi B publicado no site da TMZ.

Na última apresentação da cantora, em Memphis, ela acabou comentando com o público que ela deveria ter cancelado o show porque se mexer demais acabaria com a sua lipo, mas depois do desabafo a artista continuou dançando e andando muito pelo palco, e fazendo a multidão presente curtir muito a apresentação.

Nós esperamos que Cardi B melhore logo e volte com a sua rotina normalmente.