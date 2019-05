Luisa Sonza explica por que ela e Whindersson Nunes não serão mais padrinhos do casamento de Carlinhos Maia

21/05/2019 | 17:11



Luisa Sonza parece ter se pronunciado sobre a sua ausência no casamento de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães, que acontece nesta terça-feira, dia 21, em Piranhas, no interior de Alagoas. Anteriormente, ela e o marido, Whindersson Nunes, foram anunciados como um dos padrinhos da cerimônia - mas parece que alguma coisa aconteceu e estremeceu a amizade entre eles.

No Instagram, Luisa publicou uma foto ao lado de Whindersson em um horário bem próximo ao início do casamento. Na legenda, ela escreveu A gente precisa de paz. Muitos internautas começaram a fazer especulações nos comentários, questionando ainda o motivo do casal ter desistido de ir ao casório. Ela, então, curtiu a seguinte resposta de uma fã:

Gente, parem de perguntar por que eles não foram para o casamento. A legenda já está clara, eles precisam de paz.

Enquanto alguns dizem que Luisa e Whindersson deixaram de ir por conta do estado de saúde do humorista, que recentemente revelou sofrer de uma depressão, outros já acham que os dois casais brigaram e que, por isso, não fizeram questão de comparecer. O que você acha?