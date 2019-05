Ações da Taurus sobem com fila de mais de 2 mil pedidos de fuzis por civis

21/05/2019 | 16:53



As ações da fabricante de armas Taurus operam em forte alta nesta terça-feira, 21, depois que a empresa informou que o decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro no início do mês vai permitir o acesso da população a fuzis. Em nota, a fabricante diz que está esperando apenas a regulamentação do decreto - publicado no último dia 8 - para atender aos pedidos de mais de dois mil clientes que estão na fila para aquisição do fuzil T4 semiautomático de calibre 5,56.

"A Taurus informa que, tão logo a regulamentação do decreto nº 9.785 entre em vigor no País, imediatamente atenderá seus clientes, em até três dias após o cumprimento das exigências legais e administrativas", disse a empresa em nota. Há pouco, os papéis da Forja Taurus ON subiam 5,13% enquanto as ações PN tinham valorização de 5,56%.

No dia 8 de maio, governo federal publicou o que facilita o porte de armas de fogo para uma série de categorias de profissionais e não só para caçadores, atiradores esportivos, colecionadores (CACs) e praças das Forças Armadas, como foi destacado pelo governo. O texto também aumentou o limite da energia cinética das armas permitidas para 1.620 joules; a Taurus diz que a energia cinética do seu T4 é de 1.320 joules. Portanto, dentro da faixa permitida. Em seu site, a empresa apresenta a arma como "ideal para o uso militar e policial".

O decreto do presidente é contestado pelo Ministério Público Federal na Justiça Federal e por dois partidos no Supremo Tribunal Federal (STF).