Vendas baixas fazem estoques do varejo ficarem estáveis em maio, diz FecomercioSP

21/05/2019 | 16:44



A estagnação econômica e o decorrente baixo movimento no varejo fizeram com que o Índice de Estoques (IE) do comércio paulistano se mantivesse estável em maio, aos 121,1 pontos, frente aos 121,3 registrados em abril. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 21, pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP).

A estabilidade nos estoques sinaliza que as vendas estão abaixo do esperado e que houve pausa na reposição dos produtos devido à queda dos indicadores de confiança, analisa a assessoria econômica da entidade.

Em maio, 60% dos empresários consideraram que seus estoques estão "adequados", uma proporção similar à média histórica pré-crise. Outros 27,5% disseram ter excesso de mercadorias e 11,6%, estoques baixos.

Os indicadores ficaram estáveis na comparação com abril, quando 27,3% disseram ter excesso de mercadorias e 11,7% declararam falta de produtos.

O Índice de Estoques é calculado mensalmente pela FecomercioSP com base na percepção do varejo sobre o volume de mercadorias estocado nas lojas. O indicador pode variar de zero, com inadequação total, a 200, sinalizando adequação total dos estoques. Índices acima de 100 são considerados adequados.