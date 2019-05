Palmeiras e Globo encaminham acordo e jogo de sábado pode ter exibição na TV

21/05/2019 | 15:14



O impasse entre Palmeiras e Rede Globo sobre os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro para TV aberta e pay-per-view está perto de acabar. Nos últimos dias, as duas partes avançaram em um acordo e marcaram para os próximos dias novas reuniões. O clube considera ter sido atendido em parte das reivindicações e acena com a possibilidade de já ter a partida deste sábado contra o Botafogo, em Brasília, exibida pela emissora carioca.

A negociação do Palmeiras caminhou após a Globo aceitar que não vai impor o redutor de 20% no valor do contrato. Essa espécie de multa foi oferecida a todas as equipes que fecharam para TV fechada com a empresa Turner. A diretoria palmeirense disse discordar da proposta inicial e argumentou com a emissora de que deveria aumentar o montante.

Para TV aberta, o time alviverde questionava a forma de divisão do contrato, com 30% do total a ser repassado de acordo com a quantidade de jogos exibidos, algo que é determinado exclusivamente pela emissora. A discussão sobre pay-per-view tem como entrave o pedido do Palmeiras para receber uma fatia fixa pelos direitos, assim como feito com Flamengo e Corinthians. Pelo modelo inicial, o clube teria direito a valores modelados dentro de parâmetros como desempenho e quantidade de torcedores que são assinantes do serviço.

Dos 20 clubes da Série A, o Palmeiras é o único até agora a não ter nenhum acordo com a Globo. O Athletico-PR fechou com a emissora apenas para TV aberta, pois preferiu tratar de forma separada a negociação para pay-per-view. Nessas cinco primeiras rodadas, dois compromissos do atual campeão brasileiro não tiveram transmissão alguma: contra CSA, em Maceió, e Atlético-MG, em Belo Horizonte.

O acordo em discussão com a Globo diz respeito aos direitos de transmissão para o ciclo de 2019 a 2014. Para TV fechada, o Palmeiras vai manter nesse período o acordo com a Turner, que coloca as partidas do clube para transmissão no canal TNT. A empresa tem contrato com sete times do Brasileirão: Athletico-PR, Bahia, Ceará, Fortaleza, Internacional, Palmeiras e Santos.