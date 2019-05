21/05/2019 | 15:10



Mamma Bruschetta está internada no Hospital São Camilo, na Pompeia, em São Paulo, de acordo com a assessoria de imprensa do hospital.

Mamma, de 69 anos de idade, está com quadro infeccioso dermatológico, sem previsão de alta. Felizmente, o quadro clínico da apresentadora é estável.

Em 2018, ela ficou internada pelo mesmo quadro.