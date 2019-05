Filho de Agnaldo Timóteo revela que cantor está na UTI após príncipio de AVC

21/05/2019 | 15:10



O filho de Agnaldo Timóteo, Márcio Timóteo, revelou, em entrevista à TV Oeste, afiliada da Globo na Bahia, na terça, dia 21, que seu pai está na CTI da Unidade de Pronto Atendimento, UPA, de Barreiras, na Bahia.

Agnaldo deu entrada no local na tarde de segunda-feira, dia 20, com pressão alta, vômito e glicemia baixa, de acordo com a emissora. Seu filho contou que foi diagnosticado o princípio de AVC, mas passa bem:

O estado de saúde dele está muito bem, mas como ele teve princípio de AVC, precisa de cuidados maiores (...) Seremos transferidos para um hospital de Salvador e ver se tem possibilidade ou interesse de levá-lo para São Paulo, onde ficam os médicos dele.

Márcio disse ainda que o cantor não estava conversando, por volta de meio-dia da terça-feira:

Agora não, está um pouco sonolento, medicado, um lado dele está um pouco inchado, acredito que seja por causa da medicação. Gostaria de agradecer aos fãs e dizer que qualquer prece é bem-vinda.

Em 2016, Agnaldo sofreu um princípio de infarto.