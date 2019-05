Polícia prende um dos líderes de milícia que atua na zona oeste do Rio

21/05/2019 | 14:55



A Polícia Civil do Rio prendeu nesta terça-feira,21, um homem considerado um dos chefes da milícia que atua nas comunidades do Rodo e de Antares, na zona oeste do Rio. Felipe Ferreira Carolino, conhecido como Zulu, foi preso em casa e chegou a entrar em luta corporal com os policiais.

Segundo informações da Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol), Zulu é considerado um criminoso perigoso e de total confiança de Wellington da Silva Braga, o Ecko, apontado como líder máximo da milícia que atua na região oeste.

Felipe Ferreira Carolino vai responder por posse de arma de fogo de uso restrito, resistência e constituição de milícia privada. Também foram cumpridos mandados de prisão contra ele, que possui diversas anotações por crimes de roubos.