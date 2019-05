'Black Mirror': Netflix divulga novos trailers de episódios da 5ª temporada

21/05/2019 | 14:40



A Netflix divulgou nesta terça-feira, 21, novos trailers da 5ª temporada de Black Mirror, que trará novos episódios no próximo dia 5 de junho. Entre eles, há um estrelado pela cantora e atriz Miley Cyrus.

Ao todo, serão três episódios: Rachel, Jack and Ashley Too, Strikin Vipers e Smithereens. Cada um ganhou um trailer individual, com cerca de um minuto de duração. Na última semana, um trailer geral com trechos dos três episódios já havia sido divulgado.

Assista abaixo aos trailers dos episódios da 5ª temporada de Black Mirror, divulgados nesta terça-feira, 21, pela Netflix:

Black Mirror: Rachel, Jack and Ashley Too - "Ashley, você está bem?"

Black Mirror: Strikin Vipers - "Tem lugar melhor que esse?"

Black Mirror: Smithereens - "Não esqueça de avaliar seu motorista."