Líder da oposição no Reino Unido não vai apoiar novo plano de May para o Brexit

21/05/2019 | 14:37



O líder da oposição e chefe do Partido Trabalhista do Reino Unido, Jeremy Corbyn, declarou que não apoiará a nova proposta apresentada nesta terça-feira pela primeira-ministra Theresa May para o acordo do Brexit, como é conhecido o processo de separação da União Europeia.

A conservadora não ofereceu detalhes sobre o novo plano, mas afirmou que vai enviá-lo ao Parlamento e que as alterações feitas em relação ao projeto rejeitado em três votações diferentes na Câmara dos Comuns foram pensadas para facilitar a aceitação pela oposição.

Para Corbyn, trata-se de uma versão "requentada do que foi discutido antes". "Ela não faz movimentos fundamentais em alinhamento de mercados (com a União Europeia) ou a união aduaneira ou proteção de direitos trabalhistas e, particularmente, em relação a direitos dos consumidores", explicou em entrevista à televisão britânica.

Em abril, o Conselho Europeu concedeu ao Reino Unido um novo adiamento da data do Brexit, até 31 de outubro.