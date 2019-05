Apresentadora inglesa acusa Meghan Markle de ser uma alpinista social

21/05/2019 | 14:11



Meghan Markle não sai dos holofotes, mas nem sempre por uma boa causa... Isso porque, segundo o jornal The Sun, uma apresentadora de TV Inglesa chamada Lizzie Cundy a chamou de alpinista social dizendo que as duas eram amigas, mas que a Duquesa de Sussex cortou relações assim que começou a se envolver com príncipe Harry.

Em entrevista ao jornal, a ex-esposa do jogador de futebol Ashley Cole revelou que em 2013 foi abordada por Meghan durante uma viagem a Londres logo após o divórcio da ex-atriz com o produtor de cinema Trevor Engelson. Na época, a duquesa ainda não conhecia Harry e pediu para que Lizzie a apresentasse a algum homem inglês.

- Estávamos tendo uma conversa de meninas e ela me diz: Você conhece algum cara famoso? Eu estou solteira e eu realmente amo homens ingleses. Então eu respondi: Nós vamos sair por aí e encontrar alguém. [...] Ela era muito tranquila, gostava de beber, gostava de se divertir. Eu lembro dela me perguntando sobre os meus caras, Meghan estava muito interessada e fez várias perguntas, contou a apresentadora.

Segundo ela, alguns meses depois ocorreram os primeiros boatos do namoro de Harry e Markle.

- Eu enviei uma mensagem para ela dizendo: Meu Deus, eu ouvi falar sobre o Harry. E ela disse: Sim, eu sei. Nós vamos sair.

Porém, elas nunca saíram e Lizzie tornou pública sua decepção. Ela revelou que Markle passou a evitá-la e nunca mais respondeu suas mensagens.

- Eu acredito que ela tenha sido alertada para romper com todo mundo que trabalha com meios de comunicação. Eu a conhecia muito bem durante esse período de dois anos. Nós trocávamos mensagens o tempo todo, muitos e-mails, muitos. Eu tomava algumas cervejas e ela gostava de martinis.

A apresentadora inclusive lembrou de seu último encontro com a duquesa.

- Lembro dela no táxi me dizendo: Eu me diverti, amei te ver outra vez. Ela partiu no táxi, um dia ela foi para uma festa em que o Harry estava e os dois começaram a namorar. Eu nunca mais ouvi falar dela. Nunca. Eu não gosto de pessoas que se comportam assim. É falta de educação. Isso me mostrou que ela, infelizmente, é provavelmente uma espécie de alpinista social.

O jornal britânico The Sun afirmou ter entrado em contato com os assessores de Markle e Harry sobre as declarações de Lizzie, mas não houve nenhum retorno.

O relacionamento de Markle e Harry veio a público em junho de 2016. Os dois se casaram há pouco mais de um ano, no dia 19 de maio de 2018, e recentemente deram às boas-vindas ao primeiro filho, batizado por ela e o marido de Archie Harrison.