Gisele Bündchen fala sobre prática de esporte e afirma: Não faço para me manter magra e musculosa

21/05/2019 | 14:11



O estilo de vida natureba de Gisele Bündchen é tão icônico que a modelo foi escolhida para ser a capa da próxima edição de junho-julho da Vogue Paris, dedicada ao esporte! Em uma prévia que o site da publicação divulgou da entrevista, a modelo fez a sincerona e falou sobre sua relação com a atividade física:

- Eu não pratico esportes para me manter magra e musculosa, mas para ter energia, uma mente mais forte, mais clara.

Sem deixar de mostrar o respeito que sente pelo planeta, ela ainda o comparou com o corpo humano e declarou:

- Nosso corpo e a Terra são as duas únicas casas que temos.

A modelo, que é casada com o jogador de futebol americano Tom Brady, possui 38 anos de idade e um histórico gigantesco no mundo da moda. No trecho liberado, ela não deixou de falar sobre estar próxima da casa dos 40 e afirmou o seguinte:

- Vejo você em breve, 40 anos.