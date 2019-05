Como desativar o Instagram temporariamente?

Marcella Blass



21/05/2019 | 14:18

O Instagram é uma das redes sociais mais queridas dos internautas. Mas também é um ambiente com muitos gatilhos para quem está lutando contra ansiedade e depressão, por exemplo. Se você você quer dar um tempo na rede de fotos, saiba que é possível desativar o instagram. O 33Giga te ensina o passo a passo, abaixo:

1) Entre em instagram.com por meio de um computador (também vale o navegador do smartphone) e faça login;

2) Toque no símbolo do busto no canto superior direito da tela;

3) Entre em Editar perfil;

4) No pé da página, clique em Desativar minha conta temporariamente;

5) Na sequência, informe o motivo da ação no campo “Por que você está desativando sua conta?” e confirme a sua senha;

6) Para finalizar, é só clicar em Desativar conta temporariamente.

Vale destacar que, como o nome indica, a conta será desativada apenas temporariamente. As informações de perfil, fotos, comentários e curtidas ficarão ocultos até que você decida voltar à rede social.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga