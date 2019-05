Governo diz que vai anunciar novas medidas para a redução do custo do gás natural

21/05/2019 | 13:45



O secretário de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos Alexandre da Costa, anunciou redução do preço do gás natural para metade, à medida que o governo implementar o programa de "choque de energia" que vem preparando nos últimos meses.

De acordo com o secretário, o trabalho no programa de redução do custo da energia está avançando no Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) e em outras instâncias para que ainda em junho sejam anunciadas novas medidas.

O foco tem sido na abertura do mercado, atualmente concentrada na Petrobras, disse o secretário, que participou há pouco do evento CWC World Gas, no Rio.

O setor de petróleo é um dos considerados estratégicos e, assim como o de mineração, deve passar por uma processo de liberação, com a crescente redução da presença do Estado.

A ideia é que com "algumas medidas focadas" seja possível ampliar a oferta em 50 milhões m³/d até 2024.

Segundo o secretário, essa é um "meta perfeitamente factível". Ele diz ainda que o governo possui "estudos mostrando que isso funcionará".

"O passo que já estamos dando em abertura e ampliação no mercado de gás é determinante para a competição", disse Costa.