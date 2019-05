Beatriz Ceschim



21/05/2019 | 13:18

Os parques de diversões são ótimos destinos para aventureiros. Elevadores, rodas-gigantes e simuladores fazem sucesso, mas nem sempre oferecem tanta adrenalina quanto as atrações rápidas sobre trilhos. O Rota de Férias reuniu uma lista com as melhores montanhas-russas do mundo, perfeitas para quem quer aproveitar um roteiro super radical.

Melhores montanhas-russas do mundo

Conheça algumas das mais rápidas, altas e radicais montanhas-russas todo mundo: