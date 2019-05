Jada Pinkett Smith confessa que tinha um vício doentio em pornografia

21/05/2019 | 12:11



Jada Pinkett Smith fez uma revelação surpreendente em seu programa no Facebook, o Red Table Talk. A atriz revelou que era viciada em pornografia antes de conhecer o atual marido, Will Smith, e que sua relação com os vídeos pornográficos chegava a ser doentia. Tenso, né?

Jada estava em uma conversa com a sua própria filha, Willow Smith, e sua mãe, Adrienne Banfield Norris, quando citou a sua obsessão por pornô. Willow até perguntou para a mãe de onde vinha essa dependência inusitada, e a atriz confessou que sentia um vazio quando começou a assistir esse tipo de conteúdo.

Ao decorrer da atração, as três ainda falaram sobre os efeitos da pornografia em um relacionamento. Jada aproveitou, ainda, para dizer que assistia filmes bem pesados e profundamente perturbadores. Ainda bem que ela superou esse vício, não é?