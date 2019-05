Johnny Depp revela ter provas de que ferimentos de Amber Heard foram forjados com maquiagem

21/05/2019 | 12:11



A polêmica envolvendo Johnny Depp e Amber Heard está longe de acabar e, agora, o ator resolveu falar com suas próprias palavras sobre as acusações de violência doméstica que teria supostamente cometido. Segundo o site The Blast, o astro de Piratas do Caribe declarou que a ex-esposa forjou os ferimentos com maquiagem para que pudesse incriminá-lo.

O veículo teve acesso a alguns documentos judiciais do ator em que ele apresenta uma longa declaração em apoio ao seu processo de difamação contra Heard no valor de 50 milhões de dólares, aproximadamente 191 milhões de reais.

Eu neguei veementemente as alegações da Sra. Heard desde que ela as fez em maio de 2016, começa Depp.

Ela entrou na corte para obter uma ordem de restrição temporária com hematomas pintados, já que testemunhas e cenas de vigilância mostram que ela não possuía nenhum machucado na semana anterior.

O ator afirma que decidiu entrar com a ação não apenas para limpar seu nome e restaurar sua reputação, mas para tentar trazer clareza para as mulheres e homens cujas vidas foram prejudicadas por abuso e que foram repetidamente enganos por Amber Heard que alega ser um porta-voz para todos.

Eu vou continuar a negá-los pelo resto da minha vida. Eu nunca abusei da Sra. Heard ou de qualquer outra mulher.

Ele ainda diz que a aparição de novas evidências foi o motivo para registrar um novo processo e que depois de anos tentando alegar sua inocência, finalmente está em condições de provar que todas as acusações são falsas.

Ao longo da declaração, Depp cita diversos incidentes em que Amber o acusa de violência doméstica e os nega. Para ele, as mentiras de Heard são internamente inconsistentes e estão sendo diretamente refutadas por depoimentos e provas juramentadas, fotográficas, de áudio, vídeo e outras evidências.

Houve violência doméstica real e documentada em nosso relacionamento, mas foi ela a agressora e eu a vítima. Enquanto misturava prescrições de anfetaminas e medicamentos sem receita com álcool, a Sra. Heard cometeu inúmeros atos de violência doméstica contra mim, frequentemente na presença de testemunhas, que em alguns casos me causaram graves lesões corporais.

E continua:

Durante nosso relacionamento, a Sra. Heard me bateu, socou e chutou. Ela também frequentemente jogou objetos no meu corpo e cabeça, incluindo garrafas pesadas, latas de refrigerante, velas, controles remotos de televisão e latas de tinta que me machucaram severamente, diz o ator.

Nos documentos, Depp incluiu também várias fotos de ferimentos que ele alega ter sofrido como resultado das agressões por parte de Amber Heard, que aconteceram supostamente em dezembro de 2015 e abril de 2016.

Em agosto de 2018, o ator alegou que a atriz havia defecado em sua cama, afirmação que repercutiu muito na época. Na declaração, ele relembra o suposto incidente, alegando que ao voltar para casa no dia 21 de abril de 2016 se deparou com as fezes que teriam sido deixadas lá por Amber. Segundo ele, a ex chegou a admitir que tudo não passava de uma brincadeira inofensiva.

A atriz, no entanto, negou que teria feito tal coisa e seus representantes declararam que o cocô, na verdade, foi deixado na cama pelo cachorrinho deles, Boo, um Yorkshire Terrier que tem problemas intestinais. Ainda assim, para Depp o incidente foi o que o levou a pedir o divórcio.

Já no final do documento, Depp resumiu seus sentimentos ao dizer:

Cinicamente confiando no conceito de mulheres famosas que foram promovidas como parte do importante movimento de milhões de pessoas, a evidência de Heard repousa principalmente em sua palavra e a de seus amigos dependentes. Ela e eles me acusaram falsamente de violência, embora, curiosamente, nenhuma de suas testemunhas diga que alguma vez presenciou alguma violência da minha parte.

E continua:

Eles fizeram isso apesar da verdade de meus depoimentos de testemunhas oculares fornecidas sob pena de perjúrio e fotografias da violência cometida contra mim, evidência esmagadora de que suas várias alegações de abuso e os ferimentos que ela afirmou terem sido causados por eles são falsos.