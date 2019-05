Ticiane Pinheiro exibe vídeo de Rafaella Justus cantando Shallow: Quanta emoção eu senti

21/05/2019 | 12:11



Ticiane Pinheiro é uma mamãe-coruja mesmo! No Instagram, a apresentadora compartilhou um momento superfofo da filha, Rafaella Justus, cantando em seu chá de bebê. No vídeo, a pequena, que fruto da relação dela com Roberto Justus, cantou a música Shallow na versão original, lançada por Lady Gaga e Bradley Cooper para o filme Nasce Uma Estrela.

Minha filha, meu orgulho! Quanta emoção eu senti nesse momento. Não me contive, meu coração saiu pela boca. Tão pequena e tão grande ao mesmo tempo. Te amo tanto. Feliz em te ver feliz com a chegada da sua irmã. Um pedacinho de nós está nascendo. Sangue do nosso sangue, uma semente de amor do fruto da família Biscoito. Obrigada filha, por ser esse ser tão especial na minha vida, escreveu Tici na legenda da publicação.

O vídeo, claro, arrancou elogios dos seguidores e fãs da apresentadora, inclusive de alguns famosos, como Camilla Camargo, Ana Furtado, Carol Trentini e César Filho. O apresentador, que divide bancada com Tici no Hoje em Dia, aproveitou ainda para dar aquela alfinetada, já que o Brasil inteiro está repercutindo a versão de Shallow em português, cantada por Paula Fernandes e Luan Santana.

Cantar em português é para os fracos!!! #Rafinha neles!!!, escreveu ele na caixa de comentários da publicação.