Sabrina Sato desabafa sobre a gravidez em vídeo: - Eu achei que seria incapaz de cuidar da minha filha

21/05/2019 | 12:11



Sabrina Sato entrou de cabeça na maternidade desde que ficou grávida de Zoe. A atriz é mãe de primeira viagem e quem a segue sabe que ela adora compartilhar nas redes seus momentos com sua filha, fruto do relacionamento com o ator Duda Nagle.

Em seu canal no YouTube, Sabrina estrela uma série na qual fala sobre maternidade, intitulada Mães de Verdade. No episódio que saiu na última segunda-feira, dia 20, o tema foi sobre palpites na gestação e, na companhia de duas entrevistadas, a famosa falou sobre o assunto e compartilhou um pouco do que viveu nesse período:

- Por mais que eu fosse informada, sempre me diziam o que fazer. Em algum momento eu senti que não sabia mais nada e que eu seria incapaz de cuidar da minha filha.

A famosa contou que nesses momentos ela mentalizava que iria dar tudo certo. Ela também revelou que mesmo sempre querendo ser mãe, só se deu conta de como era o universo da maternidade quando sua vez chegou. Ela conta que comprou todos os livros sobre o assunto e estudou, mas só depois do parto que sentiu uma intuição de como deveria agir:

- Parece que quanto mais a gente estuda e lê, a gente sabe menos. Eu parava e falava: Caraca, eu estou mais confusa!

A apresentadora também criticou a glamorizarão e a romantização que existe na gravidez. Ela frisou que a gestação não é fácil e que terão momentos difíceis durante esse período:

- Apesar de ter toda a família, amigos, ter todo mundo comigo, eu me sentia extremamente sozinha na gravidez. Eu pensava: Será que eu vou dar conta? Eu não sei cuidar nem de mim!

Sabrina explica que a ideia da série é para que mães troquem experiências e aprendam umas com as outras. Ela termina com uma mensagem:

- Cada mãe é de um jeito e está tudo certo!