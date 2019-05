Jordyn Woods retira pertences da casa de Kylie Jenner quase três meses após polêmica de traição com Tristan Thompson

21/05/2019 | 12:11



É, pelo visto não tem mais volta! Lembra que a família Kardashian-Jenner passou por um baita perrengue no começo deste ano após vir à tona a traição de Tristan Thompson com Jordyn Woods, melhor amiga de Kylie Jenner? Na época, as estrelas de Keeping Up With the Kardashians se voltaram contra a modelo, que deu sua versão durante uma entrevista ao programa da Jada Pinkett Smith, afirmando que foi o namorado de Khloé Kardashian que havia dado o primeiro passo.

Agora, porém, parece que essa história está chegando ao seus capítulos finais já que, segundo o site E! News, Jordyn já retirou todas as suas coisas da casa que compartilhava com a empresária na Califórnia, nos Estados Unidos. Pelo que parece, Kylie mandou uma mensagem fazendo o pedido para a ex-amiga que, sem demora, pegou todos os seus pertences.

- Kylie seguiu com a sua vida e não está pensando na Jordyn e no que aconteceu. Ela [Jordyn] foi respeitosa sobre isso e levou todas as suas coisas.

Vale dizer que a amizade das duas era de longa data, porém o que resta agora é um contato bem raso. Triste, né?

- Ela troca mensagens com a Jordyn ocasionalmente, mas não vai permitir que ela volte ou fique próxima a ela novamente. Ela colocou todo a dor para trás, explicou o informante.

Porém, de acordo com a revista People, outra fonte próxima de Kylie relatou que esse afastamento acabou sendo bom, afinal, fez com que a empresária desenvolvesse relacionamentos com outras pessoas.

- Kylie viveu um momento difícil para seguir em frente na amizade delas. Mas não poder contar com a amizade da Jordyn foi bom para Kylie? Ela percebeu que ela tinha outras mulheres e mães na vida dela que são grandes amigas leais, disse.