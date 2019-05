Obituário - 21 de maio de 2019

Ademir Medici

21/05/2019



Terça-feira, 21 de maio de 2019

Santo André

Josefa Pereira Nunes, 96. Natural de Picos (PI). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

Antonio Ros Martins, 91. Natural de Santo Anastácio (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

Antonio Martins Morgado, 81. Natural de Portugal. Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 19. Jardim da Colina.

Francisca Dias dos Anjos, 76. Natural de Montalvan (MG). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria José dos Santos Silva, 75. Natural de Maceió (AL). Residia na Vila Marina, em Santo André. Dia 19. Jardim da Colina.

José Chiquinato, 73. Natural do Estado de São Paulo (SP). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Claudio Feliciano da Silva, 66. Natural de Itaguajé (PR). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Villa Franca Sobrinho, 66. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 19. Crematório Memorial de Santos (SP).

Teresa Cristina Takagui, 48. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Professora. Dia 19, em Santo André. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.

José Antonio Marques Barbosa Junior, 39. Natural de São Paulo (SP). Residia em Guarulhos (SP). Educador físico. Dia 19, em Santo André. Cemitério Vila Rio, em Guarulhos (SP).



São Bernardo

Irmgard Salewski, 96. Natural da Alemanha. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério de Vila Euclides.

Leda Máximo de Oliveira, 94. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério de Vila Euclides.

Zelinda Tomé Marim, 92. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério de Vila Euclides.

Guiomar Cestari Medici, 82. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério de Vila Euclides.

Antonio Pompermayer, 69. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Vivaldi, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério de Vila Euclides.

Donizete Gonçalves da Silva, 51. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério de Vila Euclides.



São Caetano

Maria Serragioto Froes, 96. Natural de Serra Negra (SP). Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 18. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Marcilia Denipote Malaman, 88. Natural de Cedral (SP). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 19. Jardim da Colina.

Tereza Alavarse Torreglossa, 90. Natural de Itapuí (SP). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 16. Cemitério das Lágrimas.

Heronides José de Melo, 87. Natural de Angelim (PE). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 16. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Valentim Nanci, 84. Natural de Votuporanga (SP). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 16. Cemitério das Lágrimas.



Diadema

Rolandia de Oliveira Silva, 84. Natural de São Paulo (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 19, em Ribeirão Pires. Cemitério Municipal.

Hilda José Bossolo, 66. Natural de Tumiritinga (MG). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 16. Cemitério de Vila Euclides.



Mauá, sábado, dia 18 de maio

Felício de Souza Belonha, 88. Natural de Castelo (ES). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 18. Cemitério Santa Lídia.

Eric Lins Moreira, 24. Natural de Santo André. Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Dia 18. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, domingo, dia 19 de maio

José Dias do Vale Filho, 91. Natural de Muzambinho (MG). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 19. Cemitério Santa Lídia.

Vladas Simka, 88. Natural de Ukmerge, Lituânia. Residia no Jardim Haideè, em Mauá. Dia 19. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Luiz Gonsalez Pacheco, 87. Natural de Ribeirão Preto (SP). Residia no Jardim Santa Lídia, em Mauá. Dia 19. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Clemente da Silva Maciel, 84. Natural de Monte Azul (MG). Residia no Jardim Sonia Maria, em Mauá. Dia 19. Cemitério Santa Lídia.

João Francisco de Santana, 70. Natural de Altinho (PE). Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Dia 19. Cemitério Santa Lídia.

Alzira Zeferina do Rosário, 67. Natural de Presidente Soares (MG). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 19. Cemitério Santa Lídia.

José Nascimento da Silva, 65. Natural de Itatuba (PB). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Pedreiro. Dia 19, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Mauro José da Silva, 65. Natural de Campo Formoso (BA). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 19. Cemitério Santa Lídia.

Iracema Santos Oliveira, 55. Natural de Buerarema (BA). Residia no Jardim Santa Lídia, em Mauá. Dia 19. Cemitério Santa Lídia.



Ribeirão Pires

Luiz Avaracci, 95. Natural de Itu (SP). Residia no Jardim Centenário, em Ribeirão Pires. Dia 18. Cemitério São José.

Silvino de Lima Botelho, 89. Natural de Portugal. Residia no bairro Palmeiras, em Suzano. Dia 14. Cemitério São José.

Isaura Maria da Silva, 83. Natural de São José da Laje (AL). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 18. Cemitério São José.

Célia de Paula, 68. Natural de São Vicente (SP). Residia no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 19. Vale dos Pinheirais.

João Carlos de Souza, 59. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 19. Cemitério São José.

Abel Sebastião Rodrigues, 56. Natural de Castilho (SP). Residia na Vila Sueli, em Ribeirão Pires. Dia 14. Cemitério São José.