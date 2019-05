21/05/2019 | 11:28



O Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 21, publica mensagens do presidente Jair Bolsonaro ao Senado Federal com indicações de embaixadores do País para três países. Os nomes precisam ser apreciados e aprovados pelo Senado para que os indicados possam assumir os postos.

Foram indicados: Luís Fernando de Andrade Serra, para exercer o cargo de embaixador do Brasil junto à República Francesa e, cumulativamente, ao Principado de Mônaco; Maria Laura da Rocha, para embaixadora do Brasil na Romênia; e Maria Edileuza Fontenele Reis, para embaixadora do Brasil na República da Bulgária e, cumulativamente, junto à República da Macedônia do Norte.