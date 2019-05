Aaron Carter revela que Michael Jackson fez algo inapropriado com ele e depois desabafa: Vocês não sabem nada

21/05/2019 | 11:11



Lembra que o irmão de Nick Carter, Aaron Carter, foi um dos maiores defensores de Michael Jackson quando o documentário que acusa o Rei do Pop de ter cometido abusos contra crianças foi lançado. Entretanto, agora - segundo informações exclusivas da People -, ele apresentou um contraponto em sua defesa ao cantor!

A publicação contou que, em entrevista, o artista fez uma confissão surpreendente sobre a voz de Thriller:

- Michael era realmente um cara muito bom, pelo o que eu sei, um cara muito do bem. Ele nunca fez nada inapropriado, exceto uma vez. Há uma coisa que ele fez que foi um pouco inapropriada.

Apesar de ter soltado esta bomba, o irmão de Nick não deu mais detalhes, mas pelo Twitter fez posts que mostraram que ele ficou aborrecido com a repercussão que a matéria teve:

Não se preocupe, depois de tudo dito e feito eu não vou exigir um pedido de desculpas porque eu não conseguiria um, de qualquer maneira. Nosso mundo simplesmente não funciona dessa maneira. Aproveitem o gosto de suas próprias palavras e obrigado por nada, considerando que vocês não sabem nada. Fazer uma montanha a partir de um monte pequenino é uma expressão que se refere a um comportamento histriônico [transtorno de personalidade] super-reativo, em que uma pessoa faz de algo pequeno uma coisa muito grande. Ela parece ter surgido no século 21.

O cantor ainda aproveitou e mandou um recado sobre sua relação com o pai de Paris Jackson:

Eu fico grato por todos que estão me apoiando. Minha lógica para falar sobre esse assunto é dizer a minha verdade, ser real e falar sobre isso baseado em minhas experiências com Michael. Ele era um cara incrível e eu me mantenho com essa ideia. Então eu peço para vocês não transformarem isso em algo que não é.

A People ainda revela como Aaron e Michael se tornaram amigos, afirmando que, quando criança, Carter foi escolhido para cantar a música What More Can I Give junto de seu veterano e que, a partir de então, os dois ficaram muito próximos. Ainda segundo o veículo, ao longo dos anos Aaron rebateu constantemente os rumores de que Michael o assediou e, em 2004, chegou até mesmo a afirmar para a publicação:

- Michael e eu temos sido amigos por três anos. Nada aconteceu entre a gente. Nós não dormimos na mesma cama, nós não dividimos o mesmo quarto. Nós temos uma amizade normal. Não há nada sexual.

Que situação tensa, né?