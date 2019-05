Woody e Buzz saem em busca de Forky no novo trailer de Toy Story 4

21/05/2019 | 11:11



Os fãs de Toy Story podem se animar! Na manhã desta terça-feira, dia 21, foi divulgado novo trailer da aventura feita pela Disney em parceria com a Pixar. Nas imagens, os fofos Woody e Buzz mostram, que os personagens do longa que teve seu primeiro filme lançado a mais de 20 anos, ainda têm fôlego para mais um filme!

Isso porque em Toy Story 4 o espectador confere a história que vem logo após os eventos do último filme, com os brinquedos de Andy sendo doados para outra criança. Com isso, Woody, a quem Tom Hanks dá voz, Buzz, papel de Tim Allen, e o resto dos brinquedos vão para o norte em uma viagem de carro com a nova proprietária, Bonnie. Mas na nova casa da trupe eles se encontram com outros brinquedos e conhecem Forky, personagem de Tony Hale, o xodó mais novo da garotinha. O problema é que ele decide fugir de lá (isso te lembra algum dos filmes anteriores?).

Construído a partir de um garfo, o brinquedo tem uma crise existencial por não saber se é um brinquedo ou um talher. Woody, é claro, não pensa duas vezes e sai em busca de Forky, o que cria uma aventura que conta com novos e divertidos rostos, como Ducky, papel de Keegan-Michael Key, e Bunny, a quem Jordan Peele dá voz na versão norte-americana do longa.

Lembrando que Toy Story 4 estreia em 20 de junho de 2019 nas telonas brasileiras. A animação tem direção de Josh Cooley e produção de Jonas Rivera. Quem aí está ansioso pela estreia?