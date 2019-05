Whitney Houston pode voltar aos palcos em holograma

21/05/2019 | 10:22



Whitney Houston pode "reviver" em show com holograma da cantora, segundo informações do selo fonográfico Primary Wave Music Publishing, divulgadas nesta segunda-feira, 20. Os herdeiros da cantora chegaram a um acordo que prevê o lançamento de um álbum póstumo com novos títulos e a turnê.

Whitney morreu em 2012, aos 48 anos de idade, após uma longa batalha contra a dependência química. Em entrevista ao The New York Times, Pat Houston, cunhada e administradora da herança da artista, declarou que a turnê com holograma de Whitney será uma homenagem merecida.

"Antes da sua morte, havia muita negatividade ao redor do seu nome, não se tratava mais de música. As pessoas esqueceram como ela foi fantástica. Deixaram que todos os seus problemas pessoais prevalecessem sobre aquilo pelo que a amavam a princípio", disse.