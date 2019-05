Dia dos Namorados em Maresias: pousada tem pacote especial

Redação



21/05/2019 | 10:18

Celebrar o Dia dos Namorados em Maresias, em São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo, pode ser uma boa pedida para quem busca algo especial. Para comemorar a data no melhor estilo, uma boa opção é a Pousada Porto Mare, localizada a poucos metros da praia.

Pacote para o dia dos namorados

No fim de semana de 14 a 16 de junho, a pousada oferece uma opção a partir de R$ 568 para duas pessoas, com café da manhã incluído. Além disso, o pacote conta com decoração especial na suíte – pétalas de rosas, duas fotos do casal e caixa de bombons.

Os apartamentos da Pousada Porto Mare possuem 20 metros quadrados de área, com varanda, ar-condicionado, frigobar, cofre, televisão com canais de assinatura e DVD player. As suítes máster são equipadas com jacuzzi.

Na parte do lazer, a pousada possui piscina com sauna integrada, bar, restaurante, playground externo, videogames, jogos de tabuleiro, e uma coleção de filmes e livros. Além disso, cadeiras e guarda-sóis estão à disposição dos hóspedes.

Nas dependências da pousada está o restaurante Ravenala, com um menu diversificado para almoço e jantar, além de sugestões de petiscos, drinques e sobremesas. Quem se hospeda no local conta com 15% de desconto.

Melhores praias de São Sebastião

Mareias é um bairro de São Sebastião, dono de uma das praias mais badaladas da cidade. Na galeria especial, confira quais são as melhores praias dessa estância balneária no litoral Norte paulista.