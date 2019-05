Nicole Bahls e Marcelo Bimbi garantem imunidade e 20 mil reais ao ganharem prova dos casais no Power Couple Brasil

21/05/2019 | 10:11



Por mais uma semana, pelo menos, poderemos nos divertir com o desempenho de Nicole Bahls e Marcelo Bimbi no confinamento do Power Couple Brasil! O casal concluiu a prova dos casais desta semana no menor tempo e, além de terem garantido imunidade contra a temida DR e faturarem 20 mil reais, ainda obtiveram direito de mexer no jogo por terem conseguido o direito ao acesso livre à árvore do poder por um dia!

Na prova, que consistia em um rali, Marcelo ficou responsável por comandar um bugie enquanto Nicole - vestida com um macacão de urso - deveria sair do veículo em alguns momentos para correr atrás de bandeiras. Apesar de ter sido bastante ágil, em determinado momento a ex- participante de A Fazenda acabou escorregando e, após a prova, falou rapidamente sobre como contornou a situação:

- Levantei e fiz a Gisele Bündchen.

Mas como nem tudo são flores, se esse casal se deu mais do que bem, o mesmo não pode ser dito de Taty Zatto e Marcelo Braga! Os dois tiveram o pior desempenho da prova e agora estão na DR, juntamente com as duplas Debby Lagranha e Leandro Amieiro e Jackie Sampaio e Maikel Castro, que tiveram os dois piores saldos do ranking de casais desta rodada.

E, quem pensa que acabou, se enganou! Após os resultados mencionantes acima, o apresentador Gugu Liberato contou que o casal power da vez é Paula Pequeno e Alexandre Folhas! Além de poderem aproveitar a suíte power, os dois ainda ganharão uma recompensa e irão decidir onde cada um dos casais participantes irá dormir.

Quem aí também não vê a hora de saber o que mais vai acontecer no programa?