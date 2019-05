Testamos: Certificados pela Apple, carregador e cabo da Anker são alternativas seguras e econômicas

Bianca Bellucci



21/05/2019 | 08:18

Anker é uma marca norte-americana especializada em acessórios para dispositivos móveis. Ela chegou ao Brasil em maio de 2018 e conta com a Positivo para distribuir seus produtos. Sendo assim, pode ser uma boa alternativa para quem busca por opções seguras de periféricos.

Para os testes do 33Giga, a Anker emprestou seu carregador e cabo Lightning. Certificados pela Apple, logo de cara eles mostram que o preço sugerido é uma vantagem. Isso porque o carregador custa R$ 110, enquanto o fio sai por R$ 150, o que rende uma economia de R$ 239 e R$ 149, respectivamente, se forem comparados aos produtos originais da maçã.

O valor do fio, porém, não é o dos mais baratos do mercado. Ainda mais se for levar em consideração o preço da Anker para cabo USB para dispositivos com sistema operacional Android: R$ 40.

Raio-X

Nome: Carregador Anker PowerPort

Cores: Preto e branco

Potência: 24W

Peso: 75 gramas

Garantia: 18 meses

O que anima: certificado pela Apple, desempenho igual ao do original, duas portas para carregamento simultâneo

O que decepciona: não é ultracompacto

Preço sugerido: R$ 110

Site: http://bit.ly/2En8jkm



Desempenho do carregador

Em relação ao desempenho dos produtos da Anker, eles levaram exatamente o mesmo tempo que os acessórios originais da Apple para dar uma carga completa. Isso é, foram necessárias três horas para abastecer um iPhone 6.

É importante destacar também que o carregador vem com dois spots, o que possibilita dar carga em dois aparelhos ao mesmo tempo. E mesmo com ambas as portas ocupadas, o desempenho não é afetado. Novamente, três horas foram suficientes para carregar simultaneamente um iPhone 6 e um Samsung Galaxy J5.

Um ponto negativo do dispositivo, entretanto, é o seu tamanho. A Anker diz que ele é ultracompacto, mas não é bem assim. Na prática, o acessório é grande e gordinho, com 5,5 centímetros de comprimento e 2,6 centímetros de profundidade.

Raio-X

Nome: Cabo Anker PowerLine+ Lightning

Cores: vermelho, preto, cinza, prata e dourado

Comprimento: 3 metros

Peso: 87 gramas

Garantia: 5 anos

O que anima: certificado pela Apple, fio comprido e resistente, desempenho idêntico ao original

O que decepciona: mais caro do que o cabo para Android, 3 metros podem ser desnecessários

Preço sugerido: R$ 150

Site: http://bit.ly/2QcQvx6



Diferenciais do cabo

O cabo PowerLine+ Lightning da Anker apresenta dois pontos que valem destaque. Primeiramente, seu comprimento. O acessório tem 3 metros, dois a mais do que o original da Apple. Só que, na prática, o tamanho pode ser desnecessário. A versão com 1,8 metro, por exemplo, pode cumprir muito bem a tarefa – e sem incômodo.

A outra observação é em relação ao material com que o fio é confeccionado. Ele é feito em Nylon. Embora dê mais resistência – algo tão criticado entre os usuários da Apple –, também se torna mais difícil de guardar e enrolar, fazendo com que não seja tão prático carregá-lo em uma mochila ou bolsa.

