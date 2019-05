21/05/2019 | 07:46



O Estado de São Paulo já tem 232.183 casos prováveis de dengue este ano, segundo o boletim mais recente do Ministério da Saúde. O número agora divulgado é 2.997% maior que o registrado no mesmo período do ano passado, quando houve 7.496 relatos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.