Escola vai abrir unidade em S.Bernardo e gerar 400 vagas

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



21/05/2019 | 07:29



A escola Vereda vai abrir unidade em São Bernardo, no bairro Vila Alcântara, atrás do Terminal Ferrazópolis. A instituição será sediada na Rua Odeon, e a previsão é de criação de 400 postos de trabalho diretos, além de outros 1.500 indiretos.

A perspectiva é a de que a escola se instale no antigo prédio do Ciam (Colégio Interação Americana) ainda no segundo semestre deste ano, porém, as aulas só devem ser iniciadas em fevereiro de 2020. Serão oferecidas 2.000 vagas para alunos de 6 a 17 anos, ou seja, ensino fundamental I e II e ensino médio.

A Vereda também possui unidade na Vila Pires, em Santo André, localizada no antigo campus da Fefisa (Faculdades Integradas de Santo André) – que encerrou suas atividades no fim de 2015. Um dos atrativos da instituição é a grade curricular, focada na preparação dos estudantes para o ingresso no mercado de trabalho.

Mais informações sobre as vagas que serão abertas na Vereda estão disponíveis no link https://escolavereda.com.br/trabalhe-conosco. No https://jobs.kenoby.com/vereda é possível que os interessados cadastrem os currículos.

No ano passado houve processo seletivo para profissionais de educação por conta da ampliação da unidade andreense, composto por fases eliminatórias com testes on-line e duas etapas presenciais, sendo a primeira composta por dinâmicas de grupo formativas e, por fim, os finalistas apresentaram aula-teste.