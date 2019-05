Da Redação



20/05/2019 | 22:09



A Polícia Militar prendeu na tarde desta segunda-feira, em Santo André, um detento foragido do CPP (Centro de Progressão Penitenciária) de Tremembé, no Interior do Estado. Jonny Gomes Martins, 25 anos, estava escondido num barraco dentro do núcleo Missionários, na região da Vila Luzita.

De acordo com agentes policiais, o foragido foi localizado durante patrulhamento pelo bairro. Ao avistar a viatura da força tática, Jonny teria fugido por uma área de mata do bairro.

Após breve perseguição o mesmo foi detido. Durante a abordagem dos policiais, ele acabou informando que tinha fugido de Tremembé e, ainda faltam dois anos para cumprir sua pena por roubo.