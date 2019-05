Orejuela passará por cirurgia, preocupa Cruzeiro e vira baixa na Copa América

20/05/2019 | 21:00



Após virar motivo de preocupação para o Cruzeiro e para a seleção da Colômbia, o lateral-direito Luis Orejuela teve confirmada nesta segunda-feira uma lesão no menisco medial do joelho esquerdo que exigirá intervenção cirúrgica. Assim, o jogador está fora da disputa da Copa América, no Brasil.

A lesão foi constatada pelo Cruzeiro nesta tarde. "Nesta segunda-feira ele foi reavaliado, e foram apresentados sinais compatíveis com uma lesão de menisco. Em seguida, através de um exame de ressonância magnética, foi confirmado o diagnóstico dessa lesão medial, sem lesões ligamentares. O tratamento é cirúrgico e deve ocorrer nos próximos dias", afirmou o médico Sérgio Campolina, do Cruzeiro.

Ainda não há data para a operação. Segundo o time mineiro, há necessidade de aprovação do Ajax, clube holandês que detém os direitos do jogador. De qualquer maneira, ele já está fora da Copa América. O Cruzeiro evitou apontar um prazo de recuperação pela dificuldade de avaliação em casos de cirurgia. Mas a expectativa é de que afastamento de dois a três meses.

Ciente da baixa, a Federação Colombiana de Futebol já confirmou o desfalque e até anunciou o nome do substituto do lateral cruzeirense. Será Stefan Medina, do Monterrey, do México.