Eutrópio aposta em evolução do Guarani e quer pontuar em Criciúma pela Série B

20/05/2019 | 20:25



Mesmo atuando fora de casa, o Guarani espera pontuar diante do Criciúma, nesta terça-feira à noite, pela abertura da quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo começa às 19h15 no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina. O técnico Vinícius Eutrópio continua apostando numa evolução do time paulista.

"O importante é que nosso time está evoluindo com o passar dos jogos e vai ganhando confiança. O exemplo é o Ricardinho (volante), que tem atuado mais preocupado em defender, mas também tem capacidade de chegar bem lá na frente. Aos poucos eu vou liberando para ir ao ataque, mesmo porque ele é um bom finalizador", justificou Eutrópio.

Havia a possibilidade de o técnico entrar com o atacante Fernando Viana, mas ele sentiu uma lesão. Viana treinou nesta segunda-feira, mas sob a observação do departamento médico. O último treinamento do time campineiro foi feito em Nova Veneza, cidade que fica a cerca de 20km de Criciúma.

Durante as atividades, Eutrópio avaliou alguns nomes como Fabrício Bigode e Deivid Souza, mas sinalizou que deve repetir a equipe titular que foi a campo nas duas últimas rodadas. No último jogo, o time campineiro empatou sem gols com o Paraná, em Curitiba (PR).

Com apenas uma vitória na Série B, o Guarani está com cinco pontos, em posição intermediária. Depois dos jogos contra Paraná e Criciúma fora de casa, a equipe volta a jogar no Brinco de Ouro no próximo dia 28, quando recebe o Brasil de Pelotas (RS) pela sexta rodada.

A provável formação do Guarani é esta: Giovanni; Lenon, Ferreira, Xandão e Inácio; Deivid, Ricardinho, Mateusinho, Arthur Rezende e Eder Luis; Diego Cardoso.