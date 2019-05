Reapresentação da Ponte Preta tem anúncio de Roger e retorno de Mantuan

20/05/2019 | 19:12



A reapresentação da Ponte Preta, após a vitória, por 1 a 0, diante do Operário-PR, foi de novidades. O time campineiro anunciou oficialmente a contratação do atacante Roger, ex-Ceará, e confirmou o retorno do volante Mantuan, que estava realizando um tratamento de desequilíbrio muscular no Corinthians.

Roger chegou na Ponte Preta na semana passada, após rescindir com o Ceará. Ele assinou até o fim de 2020. O atacante jogou 19 jogos pela equipe cearense e fez cinco gols. Ele tem 34 anos e iniciou sua quarta passagem pelo time campineiro marcando um gol no treino desta segunda-feira.

"Feliz de estar voltando para casa. Momento importante para todos nós. Estou realizado e pronto para fazer um grande trabalho visando colocar a Ponte na primeira divisão", disse Roger.

A Ponte Preta confirmou também o retorno de Mantuan. O volante foi a primeira contratação da equipe para a temporada, mas precisou retornar ao Corinthians para se recuperar de um desequilíbrio muscular e se reapresentou ao time campineiro, com quem tem empréstimo até o final do ano, apenas nesta segunda-feira.

Outro jogador que participou dos treinos foi o volante Washington, que recentemente rescindiu seu contrato com o Atlético Goianiense para reforçar a Ponte Preta, fazendo o caminho inverso de André Castro.

Todos os reforços devem estar à disposição para o duelo contra o Paraná, marcado para este sábado, às 16h30, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). O time campineiro é o 13º colocado, com cinco pontos.