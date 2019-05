Hernanes vira dúvida no São Paulo e Arboleda inicia transição

20/05/2019 | 18:35



O volante Hernanes virou dúvida no São Paulo para a partida contra o Bahia, nesta quarta-feira, às 21h30, no Morumbi, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O jogador tem um incômodo muscular na coxa direita.

Hernanes foi titular pela primeira vez com o técnico Cuca no último domingo, diante do Bahia, pelo Brasileirão. Ele vinha retomando a melhor forma física após recuperar-se de lesão na coxa esquerda sofrida em março, ainda pelo Paulistão.

No domingo, o meia foi substituído no segundo tempo por Nenê, que pode ser titular caso o desfalque de Hernanes seja confirmado. Outra opção no elenco para a posição é Igor Gomes.

Enquanto Hernanes e os outros titulares ficaram na parte interna do CT da Barra Funda na tarde desta segunda-feira, o zagueiro Arboleda iniciou os trabalhos de transição física para o campo. O equatoriano está recuperado de lesão na coxa esquerda, mas não deve enfrentar o Bahia.

Arboleda foi convocado para a seleção equatoriana e se apresentará na próxima semana. Até lá, o São Paulo encara o Bahia nesta quarta-feira e tem o clássico contra o Corinthians no domingo.