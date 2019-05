Redação



20/05/2019 | 18:18

Por Jeniffer Elaina, da Smartia Seguros

Viajar é definitivamente um dos prazeres da vida e, acredite, fazer isso acompanhado dos pequenos pode ser ainda mais incrível. Conheça nesse artigo 7 destinos para viajar com crianças.

Muitas pessoas cultivam o hábito de viajar. Sempre que possível arrumam as malas e partem para uma nova aventura. Afinal, viajar é ótimo, pois, além de ser divertido, faz bem para a saúde física e mental.

No entanto, quando se tem filhos, essas viagens podem ficar um pouco mais complexas, visto que é preciso garantir acomodações adequadas e destinos que também possam ser interessantes para as crianças.

Por isso, neste artigo, mostraremos 7 destinos para viajar com crianças que você precisa conhecer. Assim, você poderá escolher o destino e começar a planejar sua próxima viagem com os pequenos.

7 destinos para viajar com crianças

Parques em Orlando – Estados Unidos

Que criança nunca sonhou conhecer o parque da Disney, um dos inúmeros parques de Orlando? Posso ir até mais longe e perguntar: que adulto nunca quis conhecer esses lugares? Além de muita diversão, os parques garantem uma ótima infraestrutura, programações incríveis e muito mais.

Beach Park, Fortaleza – Brasil

Por que não visitar uma das maiores cidades turísticas do nosso País e, de quebra, se divertir muito em um parque aquático incrível? O complexo possui um tobogã chamado “Insano”, com mais de 40 metros de altura, que merece ser visitado.

Foz do Iguaçu – Paraná

A natureza em Foz é capaz de encantar qualquer ser humano, do mais novo ao mais velho. Definitivamente, este é um dos destinos para viajar com crianças. O passeio de barco do “Macuco Safari” certamente vai encantar a todos.

Cancún – México

Este é um excelente destino para quem gosta de sol e mar e está acompanhado de pequenos. A maior parte dos hotéis e resorts possuem atrações e cardápios voltados para as crianças. Além de tanta infraestrutura, a cidade conta com praias incrivelmente lindas e passeios com golfinhos e arraias, que deixaram os pequenos sem palavras.

Gramado – Rio Grande do Sul

Se você e sua família estão querendo fugir de praia e do calor, que tal conhecer Gramado? A cidade possui eventos regionais incríveis durante todo o ano e atrações muito divertidas, como o zoológico, a fábrica de chocolates, o parque de diversões e muito mais.

Caldas Novas – Goiás

Na região central do nosso país, além de visitar e se divertir muito com as crianças no Hot Park, existem outros pontos turísticos e atrações que você precisa conhecer. São muitos outros parques com piscinas termais e um belíssimo passeio no Jardim Japonês.

Estúdios da Universal Pictures – Los Angeles

Qualquer pessoa no mundo que goste de filmes e séries precisa conhecer os estúdios Hollywood, em Los Angeles. E não importa a idade, se você gosta, precisa conhecer e pronto. Portanto, se tiver a oportunidade, leve seus filhos para verem como os filmes e séries são gravados e onde alguns dos filmes preferidos deles rodaram.

Viajar é realmente incrível, mas quando se trata de uma viagem com crianças é preciso que os cuidados sejam redobrados. Portanto, fica aqui a dica: esteja atento, você não vai querer perder os pequenos de vista. Faça com que eles bebam bastante água e, se possível, contrate um seguro viagem, pois ele será muito útil em casos de emergências hospitalares e em mais uma série de imprevistos que podem acontecer com crianças.