Bolsas de NY fecham em baixa com impacto de medida contra Huawei sobre techs

20/05/2019 | 17:53



As bolsas de Nova York fecharam em queda generalizada nesta segunda-feira, 20, sob pressão principalmente das ações do setor de tecnologia, numa reação às mais novas consequências da ofensiva do governo dos Estados Unidos contra a Huawei, que levou gigantes como o Google a suspender alguns serviços à empresa chinesa.

Em Wall Street, o índice Dow Jones fechou em queda de 0,33%, em 25.679,90 pontos, enquanto o S&P 500 caiu 0,67%, aos 2.840,23 pontos. Já o índice Nasdaq recuou 1,46%, aos 7.702,38 pontos.

Na semana passada, o Departamento de Comércio dos EUA anunciou que estava adicionando a Huawei a uma espécie de lista negra por motivos de segurança nacional, exigindo que empresas que exportam tecnologia americana para a empresa chinesa solicitem uma licença. O órgão indicou que as aplicações provavelmente serão negadas.

O temor de que Pequim pudesse retaliar se somou nesta segunda-feira aos anúncios por empresas americanas como Google e Qualcomm de que, para estar em conformidade com a diretiva de Washington, suspenderiam uma série de serviços exportados à Huawei.

Ainda pela manhã (pelo horário de Brasília), o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lu Kang afirmou que o país "monitorará o desenvolvimento da situação", mas não indicou como Pequim reagirá.

"A China apoia as empresas chinesas para que adotem armas legais para defender seus direitos legítimos", disse, segundo a Associated Press.

As repercussões sobre as ações de giant techs americanas foram negativas, com os papéis do Google recuando 2,06%, os da Apple perdendo 3,13% e os da Microsoft cedendo 1,44%.