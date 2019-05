Governo estadual nega aumento de custeio para o Nardini

Daniel Macario



20/05/2019 | 17:38



Secretário de Estado da Saúde, José Henrique Germann Ferreira, admitiu nesta segunda-feira que o Palácio dos Bandeirantes não tem condições financeiras para estadualizar, nem aumentar o custeio anual dado para a Prefeitura de Mauá para manutenção do Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini.

A declaração feita em ato realizado em São Bernardo ocorre oito meses após o paço mauaense solicitar aumento de verba junto ao governo estadual para gerir o equipamento.

Atualmente, o custo para a manutenção do equipamento é de R$ 9 milhões mensais e, segundo o Paço, já há repasse de R$ 1 milhão feito por meio do governo do Estado via convênio.

“Não temos orçamento para algo deste tipo para estadualizar um hospital, nem aumento de custeio”, declarou Germann ao justificar a decisão a dificuldade orçamentária da Pasta. “Nosso orçamento está aquém do que desejávamos”.

Em setembro do ano passado, diante de sua dificuldade orçamentária, a Prefeitura de Mauá oficializou ao Estado pedido de ajuda para conseguir custear o Hospital Nardini.

Um relatório enviado a Secretaria de Saúde apontou que o hospital realiza mais de 400 mil procedimentos anualmente, entre serviços de emergência, ambulatorial, pronto-socorro, internações, cirurgias e partos. Desses atendimento, 70% é feito via SUS (Sistema Único de Saúde). Ainda de acordo com o estudo municipal, 94,74% das internações em 2017, englobaram pacientes de Mauá, Ribeirão e Rio Grande da Serra. O equipamento também é responsável por realizar 60% do número total de partos via SUS na cidade.