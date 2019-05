Estado inaugura posto de distribuição de medicamentos no Poupatempo de São Bernardo

Daniel Macario



20/05/2019 | 17:29



O governo estadual, por meio da Secretaria de Saúde, inaugurou na tarde desta segunda-feira, com uma semana de atraso, o primeiro posto de distribuição de medicamentos de alto custo fora do Hospital Mário Covas. Localizada no Poupatempo de São Bernardo, a unidade passa a atender a partir de amanhã demanda de 12 mil pacientes da cidade que dependem do serviço.

A abertura do posto ocorre exatos oito anos após o governo estadual iniciar negociações junto à prefeitura do Grande ABC para descentralização do serviço. A criação de pontos nos municípios para entrega de medicamentos e suplementos fornecidos pelo Estado visa diminuir a superlotação da única unidade na região, onde os pacientes chegam a aguardar de três a seis horas pelo atendimento.

Foram investidos ao todo R$ 150 mil para adaptação do espaço no Poupatempo, incluindo compra de mobiliário e equipamentos para operação do serviço. Já a Prefeitura de São Bernardo irá repassar R$ 594 mil, em nove parcelas mensais, por meio de convênio para manutenção e custeio da unidade.

De acordo com o secretário de Estado da Saúde, José Henrique Germann Ferreira, neste primeiro momento, pacientes com novas solicitações já poderão protocolar suas solicitações e receber os medicamentos na unidade.

Todos os protocolos têm duração de três meses, portanto, pessoas que já estão em atendimento no Mário Covas devem concluir a retirada no local e, a partir do momento da renovação de seus protocolos, os pacientes da cidade poderão retirar os remédios no Poupatempo. A expectativa é que até agosto 100% dos pacientes de São Bernardo já retirem os medicamentos no local.

“Teremos 90 dias como fase de teste aqui em São Bernardo. Tendo um resultado positivo, damos início às negociações junto às prefeituras de Santo André e São Caetano para criação de mais dois postos fora do Mário Covas ainda neste ano”, destacou.

Para atender a demanda de São Bernardo foram instalados oito guichês nas dependências do Poupatempo da cidade. Ao todo, 21 funcionários atuaram na distribuição dos medicamentos. O posto funcionará de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e aos sábados, das 7h às 13h.

“A abertura dessa unidade passa a garantir uma melhor qualidade e respeito no atendimento de moradores de São Bernardo que dependem no serviço. Com certeza queremos reduzir, no mínimo, pela metade o tempo de espera dessas pessoas”, afirmou o prefeito Orlando Morando (PSDB).