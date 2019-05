Prestes a estrear Topíssima, Cristiana Oliveira faz desabafo sobre sua trajetória: - Perdi três irmãos, pai, mãe e vários amigos

20/05/2019 | 17:09



Cristiana Oliveira conversou com os jornalistas durante o evento de lançamento de Topíssima, nova novela da Record TV! Pronta para viver a arrogante Lara, a atriz refletiu sobre a sua trajetória na televisão, relembrando a inesquecível Juma, de Pantanal, folhetim da década de 1990.

- Dizem que a gente tem que deixar um legado na vida. A Cristiana pode morrer, mas a Juma fica. Foi uma das novelas que mais marcaram a teledramaturgia brasileira. Então meu nome está ali. Passou em vários lugares do mundo. Agora, não fico olhando para o passado. Eu evito. Não evito olhar fotos, porque sei que a minha história é muito bonita, apesar do sofrimento. Tenho orgulho, mas é daqui para frente. A minha vida é daqui para frente. É o que eu vou construir.

Cristiana também adiantou os planos que possui para o futuro.

- Tenho planos para daqui a cinco anos. Sou empresária e quero me dedicar à minha empresa, aos meus cosméticos. Agora, palco é pra sempre. Mas a gente sabe que na TV diminui o espaço para mulheres mais velhas. Sou viciada em séries, especial séries europeias. Muitas delas tem protagonistas que têm minha idade para cima. Ter espaço, tem, mas as pessoas gostam de ver um frescor na televisão.

Aos 56 anos de idade, a artista afirma que não tem preocupação com a estética, mas sim com a saúde. Ela também aproveitou para compartilhar o que a faz se sentir melhor a cada mudança.

- Eu me sinto muito melhor me cuidado de dentro para fora, que aí sim pode ter uma longevidade, uma vida mais saudável. Não quero ficar me preocupando só com dietas malucas para emagrecer. Eu me preocupo agora mais com coisas que mais espiritualmente, cuido da minha da minha saúde. [...] Eu fui me analisando durante muitos anos, até me formei em coach. Sei lidar com as minhas fraquezas, mas também sempre fui uma mulher muito forte. Eu tenho hoje outra forma de encarar o mundo, vivo melhor. A maturidade também é uma grande aliada para uma mulher de 56 anos como eu. Isso é uma coisa que me mantém serena e tranquila.

Cristiana ainda fez um desabafo sobre os desafios de sua vida pessoal.

- Eu lido com o sofrimento de uma forma muito madura. Imagina uma pessoa que já perdeu cinco pessoas próximas da família - três irmãos, pai, mãe e vários amigos -, que lidou com a morte e várias situações delicadas da vida. Isso vai criando uma carcaça na gente. A gente vai ficando mais forte para tudo. A gente tem consciência da finitude. Por isso que a minha preocupação maior é a minha saúde. Eu tenho problema na coluna, cinco hérnias e problemas no quadril. Isso sim me dá angustia, e não ficar mais velha, mais flácida.