Skank percorre o País com a turnê ‘Os Três Primeiros’

Miriam Gimenes



21/05/2019 | 07:37



A banda mineira Skank começa turnê com a qual deve percorrer o País sábado, às 20h, no Tom Brasil (Rua Bragança Paulista, 1.281). Com o show Os Três Primeiros – Ao Vivo, o quarteto passará também no dia 8 de junho no Rio de Janeiro e depois segue para o Nordeste.

A apresentação celebra a sólida carreira e traz no repertório sucessos dos três primeiros álbuns da banda e algumas das músicas mais representativas nesse período. Entre elas estão Tanto, Jackie Tequila, Partida de Futebol, Garota Nacional, Tão Seu, Pacato Cidadão, O Homem que Sabia Demais, Baixada News, Sem Terra, Eu Disse a Ela e Te Ver.

Os ingressos custam de R$ 60 a R$ 290 e estão disponíveis no site www.ingressorapido.com.br.