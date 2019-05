Festival Finos Filmes será na Capital

Richard Molina/Especial para o Diário



21/05/2019 | 07:35



A sexta edição do Festival Finos Filmes, mostra com produções nacionais e internacionais, terá início amanhã na Capital. Ela tomará conta do Museu da Imagem e do Som (Av. Europa, 158), da Faap (Rua Alagoas, 903) e do Cine Matilha Cultural (Rua Rêgo Freitas, 542).

Mantendo a tradição anual de homenagear as produções de determinado país, a Finos Filmes traz neste ano, em parceria com o Instituto Goethe, 15 curtas alemães, incluindo a estreia no Brasil de Umbra, que fala sobre o fenômeno luminoso de mesmo nome e recebeu o prêmio máximo do último Festival de Berlim na categoria curta-metragem. O diretor, Johannes Krell, será um dos convidados.

O curador da mostra, Felipe Poroger, diz que os filmes escolhidos reúnem sempre o mesmo conjunto de quesitos. “O Festival Finos Filmes tem um histórico de trazer produções que suscitem debates políticos e sociológicos. Nossa intenção foi escolher filmes que combinem a relevância temática com cinematográfica, e que dialoguem com o cenário em que o Brasil se encontra.”

Farão parte do evento também dez curtas brasileiros, cinco finlandeses e cinco curtas documentais poloneses, além do longa sul-africano Not in My Neighborhood, sobre os processos de ocupação e gentrificação. Ele fecha a mostra no dia 28 com um debate pós-exibição, que terá as presenças de Antonia Serafim, da Frente de Luta por Moradia, e Ivaneti Araújo, da Ocupação Mauá. Segundo Poroger, a organização espera uma média de 70 a 80 pessoas por sessão, tendo como meta totalizar um público de 500 a 600 pessoas.

O Festival Finos Filmes é uma mostra independente, com entrada gratuita para todas as sessões, exceto no dia 22, em que haverá um evento para convidados. A programação completa está disponível no site www.finosfilmes.com.br.