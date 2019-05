Sornoza é cortado do Equador e reforça o Corinthians; Arboleda é confirmado

20/05/2019 | 16:26



O Corinthians ganhou um reforço para as duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro antes da pausa para a disputa da Copa América. O meia Sornoza foi cortado nesta segunda-feira da lista de pré-convocados da seleção equatoriana para a disputa do torneio de seleções, no Brasil. Já Arboleda, do São Paulo, foi confirmado na lista equatoriana.

Sornoza estava presente na primeira convocação que contou com 40 atletas, sendo 12 meio-campistas. Nesta segunda, o técnico Hernán Darío Gómez anunciou os 23 convocados e mandou um recado aos que foram cortados.

"Temos conversado com vários jogadores, sobretudo os que estavam na lista dos 40 e não continuaram na convocação oficial de 23. E pedimos que melhorem sua parte física, alguns chegaram com problemas de lesão. Todos são importantes e conto com eles para as eliminatórias", disse o treinador.

Aparentemente Sornoza não se encaixa em nenhum dos perfis mencionados pelo técnico. O meia apresenta boa forma e não está lesionado. Com isso, o jogador poderá enfrentar o Cruzeiro e o Santos, ambos os jogos fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, dias 9 e 12 de junho.

Sornoza também seguirá com a delegação corintiana na intertemporada, período que o técnico Fábio Carille prometeu dar um jeito no setor ofensivo. Durante a pausa da Copa América, o Corinthians disputará dois amistosos. No dia 29 de junho, às 16h, enfrenta o Botafogo-SP, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Depois, no dia 4 de julho, visitará o Vila Nova-GO, às 19h30, em Goiânia.

Já Arboleda é um dos jogadores que vão se apresentar à seleção sem boas condições físicas. Ele se recupera de uma lesão na coxa esquerda e já era dado como desfalque pelo time para as duas próximas rodadas do Brasileirão. Os jogadores vão se apresentar à seleção, para a preparação para a Copa América, na próxima semana.

Confira abaixo a lista dos convocados do Equador:

Goleiros: Alexander Domínguez (Vélez Sarfield), Máximo Banguera (Barcelona-EQU) e Pedro Ortiz (Delfín);

Defensores: Pedro Pablo Velasco (Barcelona-EQU) e Beder Caicedo (Barcelona-EQU), Gabriel Achilier (Morelia-MEX), Xavier Arreaga (Seattle Sounders-EUA), Cristian Ramírez (Krasnodar-RUS), José Quintero (LDU), Robert Arboleda (São Paulo), Arturo Mina (Yeni Malatyaspor-TUR);

Meio-campistas: Jhegson Méndez (Orlando City-EUA), Jefferson Orejuela (LDU), Jefferson Intriago (LDU), Luis Chicaiza ((LDU)), Carlos Gruezo (Dallas-EUA), Renato Ibarra (América-MEX), Antonio Valencia (Manchester United);

Atacantes: Romario Ibarra (Minnesota United-EUA), Ayrton Preciado (Santos Laguna-MEX), Ángel Mena (León-MEX), Enner Valência (Tigres-MEX) e Carlos Garcés (Delfín-EQU).