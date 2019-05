Instituições têm até esta segunda para manifestar interesse no ProUni

20/05/2019 | 16:23



As instituições de educação superior que desejarem participar do Programa Universidade para Todos (ProUni) do segundo semestre deste ano têm até esta segunda-feira, 20, para manifestar o interesse através do Sistema ProUni. O programa federal garante bolsas custeadas pelo Ministério da Educação (MEC) em faculdades privadas.

A formalização de interesse em aderir ao Prouni é obrigatória tanto no caso de primeira adesão quanto para renovação. Após a manifestação de interesse, as instituições devem realizar a adesão ao ProUni até o dia 27 de maio.

A adesão é facultativa para instituições que não possuem Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin). Também não é obrigatória a renovação das que comprovarem a quitação de tributos e contribuições administrados pela Receita Federal.

Número de bolsas

Os termos de adesão ou aditivos informarão o número de bolsas a serem ofertadas para cada curso e turno pelas instituições de educação superior participantes do processo seletivo referente ao segundo semestre de 2019.

Finalidade do ProUni

O Prouni tem como finalidade a concessão de bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições de ensino superior privadas.

Os candidatos são selecionados pelas notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) conjugando-se inclusão à qualidade e mérito dos estudantes com melhores desempenhos acadêmicos.

O Prouni já atendeu, desde sua criação até o processo seletivo do segundo semestre de 2018, mais de 2,47 milhões de estudantes, sendo 69% com bolsas integrais.