Bianca Bellucci



20/05/2019 | 16:18

Afastado do futebol há três anos, Adriano Imperador usa seu tempo livre para fazer um churrasco, cortar o cabelo, curtir os filhos e os cachorros, e ainda fazer uns rolês aleatórios à la Ronaldinho Gaúcho. Se você duvida, o Instagram do craque está ai para provar que é tudo verdade. Aqui, o 33Giga reuniu 30 cliques icônicos do jogador. Confira – e se divirta!



























































