Trailer da terceira temporada de Westworld mostra mundo futurístico fora do parque

20/05/2019 | 16:09



Ao fim do último episódio de Game Of Thrones, a HBO decidiu surpreender os telespectadores e divulgar o trailer da terceira temporada de Westworld! A série retorna em 2020 e trará o mundo futurista fora dos parques criados pelo Dr. Robert Ford, personagem de Anthony Hopkins.

No trailer, conhecemos um novo personagem, que é interpretado por Aaron Paul - o Jesse, de Breaking Bad. Ele narra as imagens falando sobre como é uma pessoa sem perspectivas na vida, mesmo em um mundo ideal onde tudo prometia ser melhor. Ele diz, também, que está à procura de alguém de verdade - e nesse momento, o personagem encontra Dolores, vivida por Evan Rachel Wood, a androide que comandou uma rebelião em Westworld na segunda temporada e conseguiu fugir para o mundo real, e que parece estar promovendo uma verdadeira matança aos humanos!

O trailer pegou os fãs de surpresa, já que não havia qualquer indício do retorno da série - os estúdios, inclusive, acabaram pegando fogo durante o incêndio que aconteceu na Califórnia, Estados Unidos, em 2018, deixando o destino da produção incerto. Porém, com essa virada na história, em que passamos a observar o mundo real, talvez aqueles estúdios, em que eram gravadas as cenas dentro dos parques, não sejam mais tão necessários. Além disso, com o fim de Game Of Thrones, a HBO deve estar querendo emplacar Westworld como seu novo carro chefe o mais rápido possível, né?