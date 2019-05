Vídeo mostra filhos de Kate Middleton brincando em jardim

20/05/2019 | 16:09



Depois de compartilhar fotos fofas de seus filhos brincando na natureza, agora Kate Middleton usou seu Instagram oficial, para divulgar um vídeo em que eles aparecem brincando em família. A gravação foi feita para divulgar o novo projeto da Duquesa de Cambridge, o RHS Chelsea Flower Show, um evento que ocorre em Londres e que, dessa vez, contará com um jardim projetado pela própria Kate.

Durante o vídeo, que é narrado por Kate, a esposa de príncipe William fala sobre os benefícios para crianças que fazem atividades ao ar livre. A duquesa diz:

- Descobri recentemente que 90% do nosso cérebro adulto é desenvolvido antes dos cinco anos de idade, e o que uma criança experiencia nesses primeiros anos afeta diretamente o desenvolvimento do cérebro. É por isso que eu acho que é muito importante, seja como pais, cuidadores ou membros da família, nos engajarmos em tempo de qualidade com crianças e bebês, desde muito novos. Eu realmente sinto que interagir com a natureza têm grandes benefícios pra o nosso bem-estar físico e mental, especialmente em crianças pequenas.

Na gravação, é possível ver George, de cinco anos de idade, e Charlotte, de três anos de idade, correndo e brincando juntos pelo jardim, enquanto William balança o filho mais novo, Louis, de um ano de idade, em um balanço.