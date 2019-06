50 fotos que mostram porque o Yosemite é um dos parques mais lindos do mundo

Paulo Basso Jr.



21/06/2019 | 10:48

O Yosemite Park, situado no interior da Califórnia, é um dos parques naturais mais espetaculares do mundo. Segundo a ser criado nos Estados Unidos (atrás apenas do Yellowstone), ele conta com lindas cachoeiras, pedras enormes que podem ser escalados (como El Capitan e Half Dome), falésias e árvores-gigantes – sobretudo as famosas sequoias do bosque Mariposa Grove, como a Grizzly Giant e a California Tunnel Tree.

O acesso ao Yosemite Park custa US$ 35 por carro. Uma vez lá dentro, você pode apenas dirigir até lindos mirantes, como o Tunnel View, ou fazer trilhas dos mais variados níveis, que levam a quedas d’água como a Yosemite Falls (avançado), a Vernal Fall (moderado) e Bridalveil Fall (fácil).

O parque também conta com diversos hotéis, muitos deles com restaurantes. Outra opção é alugar uma das cabanas disponíveis na área do parque, sempre tomando cuidado com a exposição de comida, por conta da presença dos ursos-negros. Para quem segue os procedimentos de segurança corretos, entretanto, a visita ao parque é bastante segura.

Confira imagens fantásticas do Yosemite Park